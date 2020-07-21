Фракции "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" подала обращение к председателю Службы безопасности Украины с требованием начать уголовное производство против депутата из фракции ОПЗЖ Олега Волошина за высказывания об отсутствии у Украины суверенитета.

Документ с подписями депутатов обнародовала в Facebook сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это – государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", – написала она.

По мнению подписантов, заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды.

"Сейчас, в условиях длительной вооруженной агрессии Российской Федерации, Украина неподвижно отстаивает позицию, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант. И проведение референдума в оккупированном Крыму является противоправным и незаконным деянием Российской Федерации. Зато, именно при рассмотрении данного вопроса народный депутат Украина Волошин О.А. заявил, что "Украина не имеет суверенитета", – подчеркивается в обращении.

В частности, от фракции "Слуга народа" документ подписали Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, герой Украины Игорь Герасименко, участник российско-украинской войны Егор Чернев.

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

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Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии у Украины суверенитета.

"Я вчера специально не пришел на торжественное собрание (по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. – ред.), потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, которая не имеет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом", – сказал он.

21 июля Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду. Нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз.

За нападение на Волошина задержали ветерана АТО Александра Погребиского.