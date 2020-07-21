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Фракции "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина

Политика
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На Олега Волошина подали заявление в СБУ

На Олега Волошина подали заявление в СБУ.

Группа народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа" подала обращение к председателю Службы безопасности Украины с требованием начать уголовное производство против депутата из фракции ОПЗЖ Олега Волошина за высказывания об отсутствии у Украины суверенитета.

Документ с подписями депутатов обнародовала в Facebook сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это – государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", – написала она.

По мнению подписантов, заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды.

"Сейчас, в условиях длительной вооруженной агрессии Российской Федерации, Украина неподвижно отстаивает позицию, что Крым – это Украина, а Россия – оккупант. И проведение референдума в оккупированном Крыму является противоправным и незаконным деянием Российской Федерации. Зато, именно при рассмотрении данного вопроса народный депутат Украина Волошин О.А. заявил, что "Украина не имеет суверенитета", – подчеркивается в обращении.

В частности, от фракции "Слуга народа" документ подписали Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, герой Украины Игорь Герасименко, участник российско-украинской войны Егор Чернев.

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля народный депутат от фракции ОПЗЖ Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил об отсутствии у Украины суверенитета.

"Я вчера специально не пришел на торжественное собрание (по поводу 30-й годовщины Декларации о государственном суверенитете Украины. – ред.), потому что нечего отмечать – суверенитет полностью отдан внешнему управлению. Страна, которая не имеет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом", – сказал он.

21 июля Волошина облили зеленкой у входа в Верховную Раду. Нардеп в ответ ударил нападающего якобы в глаз.

За нападение на Волошина задержали ветерана АТО Александра Погребиского.

УкраинаСлужба безопасности УкраиныПартия Вакарчука "Голос"Партия Слуга народаВерховная Рада УкраиныПартия "Европейская солидарность"Ирина ГеращенкоОлег Волошин
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