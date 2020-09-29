Фотограф заснял, как нардепы "шифруются" от журналистов в Раде. Показательное видео

Депутаты Верховной Рады, пользуясь мобильными телефонами, делают это так, чтобы их экраны не попали в объективы фотокамер журналистов.

Соответствующее видео выложил в Facebook парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов. Кадры сняты на заседании ВР 29 сентября.

"Имея опыт, депутаты используют необходимые для себя действия", – написал Доброносов.

Нардепы закрывают свои гаджеты пиджаками, заслоняют спинами, скрывают под рабочими столиками или разворачиваются так, чтобы экран смартфона не был виден из ложи прессы.

Напомним, нардепы неоднократно оказывались в центре громких скандалов из-за того, что их переписка на смартфонах попадала в объективы парламентских журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети распространили информацию о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой. Его переписка попала в объектив журналиста.

Нардепы от партии "Слуга народа" после ряда инцидентов стали скрывать свои переписки в стенах Рады от объективов журналистов.