Фотограф виноват? Секс-скандалу с Яременко дали юридическую оценку

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко не сможет привлечь к ответственности парламентского журналиста, который сфотографировал и опубликовал переписку нардепа с проституткой.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Сергей Войченко. По мнению юриста, данный случай не является вмешательством в личную жизнь Яременко.

Как отметил Войченко, Европейский суд по правам человека, если журналистов привлекают к ответственности за вмешательство в частную жизнь публичного лица, обычно решает, что публичный и общественный интерес превалирует, и журналиста не за что наказывать.

При этом адвокат подчеркнул, что в случае с Яременко вмешательства в личную жизнь не было.

"Богдан Яременко находился в публичном месте. Он видел, что рядом с ним находятся журналисты. Доставая свой мобильный телефон, он осознавал, понимал, допускал, что любая его переписка может быть сфотографирована, поскольку она может представлять интерес для избирателя", – пояснил он.

На вопрос, может ли нардеп подать иск в суд, Войченко ответил: "Если говорить о Яременко, то точно нет. Он сделал публичный пост в Facebook, где сообщил, что он знает, что его фотографируют, и что сделал это умышленно. Скриншоты сохранились. Журналист будет так защищаться, если на него подадут в суд. Если бы я был адвокатом, я бы тоже ему это рекомендовал".

По его оценкам, у скандала "судебные перспективы минимальны".

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