Форум демсил выбрал единого кандидата в президенты Украины

11 января во время Форума демократических сил лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко выдвинули кандидатом от партии на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Предложение поддержали представители политических партий "Гражданская позиция", "Гражданское движение "Волна", "Общественное движение "Родная страна", "Европейская партия Украины", общественное и экспертное среду.

В команду Гриценко присоединились лидер партии "Гражданское движение "Волна" Виктор Чумак, лидер партии "Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко, председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук, председатель политической силы "Альтернатива" Егор Фирсов, заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Наталья Новак, председатель ОО "Всеукраинский союз участников АТО" Александр Кралюк, председатель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин, активистка и в прошлом член Гражданского совета добродетели Марина Соловьева, эксперт Реанимационного пакета реформ Вячеслав Черкашин и другие.

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Сам Гриценко накануне уже прокомментировал свое участие в выборах президента, а в субботу, 12 января, подаст документы Центральную избирательную комиссию для регистрации.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, политик заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Также он рассказал, что намерен провести масштабную реформу армии, когда станет главой государства, и пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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