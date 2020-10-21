"Формулу Штайнмайера" могут включить в закон об особом статусе Донбасса, – член ТКГ

В закон, который предусматривает особый статус Донбасса и срок которого истекает 31 декабря 2020 года, может быть включена "формула Штайнмайера".

Об этом ТСН сообщил народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе Андрей Костин. По его словам, такой шаг потребует обязательного диалога как в зале парламента, так и в обществе.

"На самом деле эта формула позволяет закону действовать на постоянной основе при наличии определенных условий. То есть, при том, что предстоящие выборы, которые состоятся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, будут признаны соответствующими стандартам ОБСЕ. Однако в формате ТКГ мы уже который месяц видим нежелание российских представителей продолжать диалог", – пояснил Костин.

"И здесь в Верховной Раде в принципе будет два варианта: в очередной раз продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления, как мы делали это в прошлом году, или, если переговоры в формате ТКГ пойдут более успешно, можно в принципе вносить и вариант закона с включенной "формулой Штайнмайера", – добавил он.

Что касается встречи на уровне "нормандского" формата, то она, по мнению политика, может произойти в любой момент, как только будет достигнута договоренность между всеми представителями четырех участников.

"Конечно, сначала это будет встреча политических советников, а дальше уже возможно и встреча лидеров. Когда это произойдет, сказать сложно, но мы готовы, чтобы это произошло в любой момент", – подытожил Костин.

Напомним, "формула Штайнмайера" предусматривает проведение местных выборов на временно оккупированных территориях Донбасса под наблюдением ОБСЕ. По итогам выборов может быть принято решение предоставить особый статус ОРДЛО.

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