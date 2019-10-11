"Формула Штайнмайера": в США предупредили Украину о ловушке

"Формула Штайнмайера" сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну на Донбассе и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

Такое мнение высказал экс-заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, передает Укринформ.

"Это очень опасный путь", — отметил эксперт, пояснив, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям.

По его словам, речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения и войск, а также обеспечении присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях и восстановлении суверенитета Украины.

Майкл Карпентер Голос Америки

"Без возвращения контроля над международной границей Украина не будет иметь суверенитета на этих территориях. Это чрезвычайно важно", — подчеркнул Карпентер.

Он объяснил, каким способом вводится концепция "формулы Штайнмайера". "В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса)", — заметил экс-советник Пентагона.

По словам эксперта, в этой риторике совсем не обращается внимание на роль России в переговорах. "Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в "нормандском формате", откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины", — отметил Карпентер.

Он считает, что Россия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта "формула" принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами. А Россия будет говорить: "Ну вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", — подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу — "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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