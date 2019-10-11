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11 октября • обновлено в 13:29
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"Формула Штайнмайера": в США предупредили Украину о ловушке

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"Формула Штайнмайера" сконцентрирована на отмене ответственности РФ за войну на Донбассе и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

Такое мнение высказал экс-заместитель помощника министра обороны США, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, передает Укринформ.

"Это очень опасный путь", — отметил эксперт, пояснив, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлению специального статуса оккупированным территориям.

По его словам, речь идет о прекращении огня, выводе тяжелого вооружения и войск, а также обеспечении присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях и восстановлении суверенитета Украины.

Майкл Карпентер

Майкл Карпентер

Голос Америки

"Без возвращения контроля над международной границей Украина не будет иметь суверенитета на этих территориях. Это чрезвычайно важно", — подчеркнул Карпентер.

Он объяснил, каким способом вводится концепция "формулы Штайнмайера". "В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса)", — заметил экс-советник Пентагона.

По словам эксперта, в этой риторике совсем не обращается внимание на роль России в переговорах. "Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в "нормандском формате", откровенно говоря, станет чем-то вроде ловушки для Украины", — отметил Карпентер.

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Он считает, что Россия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Эта "формула" принуждает Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами. А Россия будет говорить: "Ну вы же должны договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними", — подытожил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу — "формулы Штайнмайера".

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
какая нахрен "ответственность России"? мы гаранты исполнения соглашений, а не участники внутренней гражданской войны
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Кризский Игорь, столько словесного поноса, особенно улыбнуло "Вы эту войну начали" это оказывается коган (он же турчинов), ахент кремля?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Понтелеймон Кулиш, Вы эту войну начали, вы даже ведете переговоры и подписываете и разрабатываете документы. Ваши войска, техника, оружие, боеприпасы, ваши деньги на Донбассе ходят, зарплаты платит Роиссия, все выплаты тоже, заводы и фабрики вывезли на Роиссию, металл и уголь везут на Роиссию, Роиссия блокирует все мирные инициативы в ООН относительно Донбасса, Роиссия сбила боинг, поставляет на Донбасс горюче смазочные материалы, не понятные гумконвои, что туда, везут и что от туда вывозят не знает никто. Вот такой внутренний конфликт, подобие которого, в мировой практики пока не существовало. А какие вы гарантии даете весь мир знает, одной аннексий Крыма нарушили порядка десяти Международных договоров. Вы страна лжи, войны, грабежа, воровства и мародерства и никаких гарантий вы никому дать не можете вообще. Страна - гопник, которой в мире доверия нет.
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Serov Oleg
Serov Oleg
вот это должность,плять,у плотника...
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
"экс-заместитель помощника министра обороны США". Отставной козы барабанщик! Слушайте дальше таких "экспертов" И Украина превратится из "самой бедной страны Европы" в "самую глубокую жопy мира"!!!
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