Формула Штайнмайера: Россия разразилась обвинениями в адрес Украины

Киев, отказавшись от "формулы Штайнмайера", теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе.
Об этом заявил полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов. Он также обвинил Украину в грубом нарушении договоренностей, передает РИА Новости.
"Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им", – сказал Грызлов.
Он добавил, что режим прекращения огня на Донбассе не работает.
"Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", – подчеркнул Грызлов.
Борис Грызлов
Liga
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.
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