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19 сентября • обновлено в 07:28
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Формула Штайнмайера: Россия разразилась обвинениями в адрес Украины

4.3т Читать материал на украинском

Киев, отказавшись от "формулы Штайнмайера", теряет возможности для улучшения ситуация в Донбассе.

Об этом заявил полпред РФ контактной группе по Украине Борис Грызлов. Он также обвинил Украину в грубом нарушении договоренностей, передает РИА Новости.

"Предоставление постоянно действующего особого статуса Донбассу на основе соответствующей конституционной реформы в Украине зафиксировано в пунктах комплекса мер по выполнению минских соглашений, в частности в пункте 11. То есть Киев встал на путь грубого нарушения минских договоренностей, вопреки декларации верности им", – сказал Грызлов.

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Он добавил, что режим прекращения огня на Донбассе не работает.

"Контактная группа констатировала, что режим прекращения огня по-прежнему нарушается. В целом, Киев стремительно растрачивает возможности, которые возникли после президентских и парламентских выборов", – подчеркнул Грызлов.

Борис Грызлов

Борис Грызлов

Liga

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Борис Грызлов
Место
Россия
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Неправильно говорить "в Донбассе". Это территория, а не страна. Вот неучи. Басмачи свой староцерковный язык никак выучить не могут. А ещё защищать его собрались.
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bregovich mark
bregovich mark
Кажется у Зе появились яйца.Радует.А гризлов и росишобло отгрызет в очередной раз .
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2
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
bregovich mark, мячиков прикупи хероям...
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70rus xxx
70rus xxx
bregovich mark, СКОРО?
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Krass Марк
Krass Марк
Фашисткий режим международного террориста Путина еще что то там вякает.Он должен заткнуться и пакеты для очередной партии дохлых готовить
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3
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Krass Марк, а спортинаентарь готовь для хероев...
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70rus xxx
70rus xxx
Селюк, зачем сам себе плюсуешь?
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1
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