"Формула Штайнмайера": официально опубликовано письмо Кучмы

В сети было официально опубликовано письмо, которое подписал член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма на заседании в Минске 1 октября.

Так, документ показала на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер. "Письмо, которое Леонид Кучма подписал в адрес Мартина Сайдика", – подтвердила она.

Леонид Кучма "Дело"

Отметим, что документ подтверждает, что Украина принимает текст по имплементации "формулы Штайнмайера" от 11 сентября.

Далее приводим полный текст письма без изменений:

"Уважаемый господин Сайдик! В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в нижеследующей редакции:

"Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в "Нормандском формате", утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ".

Украинская сторона принимает текст этой формулы".

Письмо, подписанное Кучмой Facebook Дарьи Олифер

Как известно, вечером во вторник, 1 октября, активисты устроили митинги под Офисом президента и на Майдане Незалежности в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Как писал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

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