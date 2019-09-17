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18 сентября • обновлено в 02:34
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Формула Штайнмайера: генерал предупредил о "сомнительных компромиссах"

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Имплементация так называемой формулы Штайнмайера, по мнению украинского генерала, будет нести прямую угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности страны.

"Отношение общественного мнения к этой формуле давно сформировано: оно категорически негативное, потому что оно вредит национальным интересам Украины", – заявил в комментарии OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Он напомнил о том, что в 2016 году, когда эта формула впервые была озвучена, "украинская сторона категорически ее не восприняла", несмотря на давление России и частичное давление Запада.

Владимир Зеленский с Франком-Вальтером Штайнмайером во время визита в Германию

Владимир Зеленский с Франком-Вальтером Штайнмайером во время визита в Германию

Официальный сайт президента Украины

"Насколько я понимаю, сейчас речь не идет о прямом применении этой формулы. Речь о том, что она может быть применена только в случае если будут выполнены, прежде всего, пункты Минских договоренностей, касающиеся безопасности: вывод российских войск, вооружения, установление контроля на границе, в крайнем случае – миротворцы на границе", – заметил генерал.

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Он также обратил внимание на тот факт, что и президент Зеленский в своих заявлениях подтвердил именно такой подход. "Все выглядит достаточно благополучно. Официальная позиция власти – не идти на реализацию этой формулы", – сказал Богдан.

В то же время он добавил: "Но мы понимаем, что ведутся какие-то подковерные договоренности, речь идет о сомнительных компромиссах и так далее".

Как писал OBOZREVATEL, президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже в октябре – на саммите в "нормандском формате".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Василий Богдан Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса нормандский формат
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