"Россия захватит власть!" Тимошенко указала на опасность "формулы Штайнмайера"

Украинцы должны объединиться, чтобы вернуть мир на Донбасс и не дать забыть о Крыме. В противном случае Россия захватит украинскую власть.

Об этом заявила лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко в ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1". Она отметила, что Украине нужно восстановить российско-украинскую границу, демилитаризовать оккупированные территории, вернуть туда закон и Конституцию, а также переселенцев, чтобы они могли голосовать.

Именно в этом, по ее мнению, заключаются условия украинской формулы мира, выполнение которых позволит провести выборы на Донбассе без подозрений в капитуляции.

"На ближайших всеукраинских выборах будут голосовать 5,5 млн (которые раньше были на Донбассе) не людей, а бюллетеней. Голосовать под контролем России за украинскую власть. Считайте, что это не возврат территорий, а взятие политической власти Российской Федерацией. Это стратегии, которые лишают нас суверенитета", — сказала политик.

Юлия Тимошенко Антикор

Она напомнила, что так называемая "формула Штайнмайера" в свое время была предложена как инструмент захвата Россией политической власти над Украиной. Именно поэтому она предполагала, что после проведения выборов в условиях оккупации должен быть утвержден особый статус Донбасса, с фактическим отделением этой территории — с собственными судами, силовыми структурами — и превращением ее в "второе Приднестровье".

По ее словам, коварство такого плана заключается в том, что если бы миссия ОБСЕ признала выборы под оккупацией законными, эту территорию в ее нынешнем состоянии просто "вживили" бы в Украину и превратили в инструмент российского контроля.

Лидер "Батькивщины" обратила внимание на то, что формула мира Украины — принципиально другая, ведь на первый план выносит именно вопросы безопасности, а не политические.

"Хотите выборов? Восстановите границу между Украиной и Россией! Не линию разграничения, а демилитаризуйте оккупированную территорию — войска оккупанта должны быть убраны вместе с техникой. Верните закон и Конституцию Украины, а также людей, переселенцев, чтобы они имели возможность голосовать",— отметила Тимошенко.

Она также выразила убеждение, что добиваться введения украинского формулы мира должен именно президент вместе с дипломатическим корпусом. Внести свой вклад стоит и Верховной Раде — в частности, исправить позорный закон об особом статусе Донбасса, убрав из него все пункты, которые противоречат национальным интересам Украины.

"Нам всем нужно объединиться, чтобы не потерять шанс по возврату мира на оккупированный Донбасс и ни в коем случае не дать забыть о Крыме", — подытожила политик.

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