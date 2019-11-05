Настаивал на особом статусе: стали известны детали переговоров с Путиным по "формуле Штайнмайера"

Президент России Владимир Путин во время саммита "нормандского формата" в Париже в октябре-2015 больше всего настаивал на особом статусе для Донбасса.

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который участвовал в переговорах, рассказал в эфире программы "Хроніки неоголошеної війни" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Он вспомнил, что глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече отмечал, что "формула" по ОРДЛО, названная впоследствии его именем, являлась всего-лишь идеей.

Иллюстрация. Владимир Путин и Украина zn.ua

Саммит, по словам Климкина, проходил в очень тяжелой атмосфере с множественными дискуссиями.

"Путин не хотел идти ни при каких условиях на встречу... Он полностью фокусировался только на особом статусе и [закреплении его в] Конституции... Все остальное было для него третьестепенным", – сказал он. Климкин добавил, что, по сути, данные переговоры не дали результатов.

Начало с 30:21:

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября под Офисом президента и на Майдане в Киеве прошли протесты против подписания "формулы Штайнмайера". К столице присоединились и другие города.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после этого выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и "формуле", подчеркнув, что никакой "капитуляции не будет".

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