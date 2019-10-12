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13 октября • обновлено в 01:04
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"Получают по тысяче!" Арахамия повторил обвинения Богдана к протестующим

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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что некоторым из участников протестов против "формулы Штайнмайера" заплатили за митинг.

Об этом он сказал в интервью LB.ua. "Митинги? Проплачивает? Это вы [Андрея] Богдана начитались?" – переспросила журналистка Соня Кошкина.

"Факт проплаты действительно есть. Моим знакомым АТОшникам предлагали по тысяче гривен за участие в митинге", – отметил Арахамия.

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Он подчеркнул, что уверен: лишь малой части людей оплачивают участие в акциях, а реальных протестующих гораздо больше.

"95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может – Петр Алексеевич или кто-то еще", – отметил политик.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

facebook.com/oleg.fedonyuk

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан ранее заявил, что участники акции "Нет капитуляции!" в Киеве пришли туда за деньги.

О проплаченности митингов он сообщил на своей странице в Facebook, где разместил скриншоты сообщений, на которых видно, что некоторым участникам предлагают деньги за участие в акции 6 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Майдан против капитуляции
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика протест Формула Штайнмайера
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
"ани прадавали сваю наёмную силу"...) да...далеко пайдёте...СН...
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