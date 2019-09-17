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17 сентября • обновлено в 09:01
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"Формат не эффективен": Пристайко рассказал, когда позовут США спасать Донбасс

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Сначала переговоры по Донбассу должны пройти в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), а лишь после к процессу могут присоединиться США.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.

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"Нужно доказать себе и всем, что он или работает, или неэффективный. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен, и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении", – пояснил глава МИД.

Также Пристайко подчеркнул, что к соответствующим переговорам хотели бы присоединиться не только США, но и ряд других стран, таких как страны ЕС, Польша, Канада и даже Китай.

Смотрите видео с 1:00:35

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вадим Пристайко рассказал, что так называемая "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе заключается в том, что Киев будет предпринимать все шаги, которые может, отвечая на ожидания украинского народа.

Также дипломат отметил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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Темы
Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
нормандский формат Министерство иностранных дел Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
вам путин об этом талдычит уже который год! ладно петя упоротый на всю голову, но вы как новая власть решайте уже быстрее. сами обещали)
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