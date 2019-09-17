"Формат не эффективен": Пристайко рассказал, когда позовут США спасать Донбасс

Сначала переговоры по Донбассу должны пройти в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия), а лишь после к процессу могут присоединиться США.

Об этом в эфире передачи "Свобода слова" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Дипломат отметил, что Украина должна использовать тот механизм урегулирования конфликта на Донбассе, что существует сейчас.

"Нужно доказать себе и всем, что он или работает, или неэффективный. Если мы сможем честно нашим партнерам сказать, что этот формат не совсем эффективен, и мы не можем выйти из войны, тогда можно говорить о его изменении", – пояснил глава МИД.

Также Пристайко подчеркнул, что к соответствующим переговорам хотели бы присоединиться не только США, но и ряд других стран, таких как страны ЕС, Польша, Канада и даже Китай.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вадим Пристайко рассказал, что так называемая "формула Зеленского" по урегулированию ситуации на Донбассе заключается в том, что Киев будет предпринимать все шаги, которые может, отвечая на ожидания украинского народа.

Также дипломат отметил, что обмен пленными по формуле "все на всех" невозможен, так как в таком случае в списки попадут криминальные авторитеты.

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