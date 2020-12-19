Фонд Порошенко передаст 1000 подарочных боксов для детей

1000 подарочных боксов Фонд Порошенко совместно с Всеукраинской общественной организацией "Солидарная молодежь" передаст детям в Днепр, Львов, Одессу, Ровно и Киев. Об этом рассказала Глава постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики, депутат "Европейской Солидарности" Марина Порошенко в видеообращении.

"Вот и подходит конца 2020 года. Он действительно был нелегким и принес нам много испытаний, с которыми человечество до сих пор не сталкивалось. Но именно такие испытания дают возможность каждому из нас проявить свои лучшие качества", – отметила Марина Порошенко.

Она добавила, что в новогодне-рождественские дни все ждут чуда, а особенно его ждут дети. "И именно им мы помогаем почувствовать этот праздник. Уже стало доброй традицией, когда Фонд Порошенко вместе с Всеукраинской общественной организацией" Солидарная молодежь "устраивает праздник детям, лишенным родительской опеки, и детям с особыми образовательными потребностями", – отметила Порошенко.

Марина Порошенко рассказала, что подарочные боксы формируются в зависимости от индивидуальных потребностей каждого ребенка. "Это отличная европейская традиция, которую мы внедряем в Украине", – отметила она.

Порошенко напомнила, что в прошлом году Фонд вместе с "Солидарной молодежью" собрали и отправили в детские дома Донецкой и Луганской областей 500 наборов.

"В этом году наша общая цель – сделать Праздник-бокс еще более масштабным. Поэтому будет сформировано 1000 подарков для детей из Днепра, Львова, Одессы, Ровно и Киева", – сообщила депутат.

Марина Порошенко отметила, что в Киеве более 300 Прахдник-боксов от Святого Николая передадут детям, получающим коррекционно-развитию услуги в инклюзивных ресурсных центрах каждого района города.

"Наши рождественские эльфы по всей стране собирают тактильные игрушки для детей с особыми потребностями в обучении, развивающие и развлекательные игры, детские и подростковые книги, полезные и яркие канцтовары. Все мы упакуем в индивидуально-украшенные коробки в соответствии с возрастной категорией ребенка и его пола. В этом года – еще больше подарков. В этом году – еще больше счастливых детей ", – говорит Главаь Всеукраинской общественной организации" Солидарная молодежь ", депутат Киевсовета Динара Габибуллаева.

"Всем неравнодушным мы предлагаем стать нашими партнерами в создании праздника украинским детям. Давайте вместе делать Украину лучше. Приобщайтесь", – призвала Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко принял участие во флешмобе благодарности украинским врачам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Акцию благодарности инициировал журналист и ведущий Савик Шустер.

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