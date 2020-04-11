20 тысяч защитных костюмов для медицинских работников от Порошенко уже доставлены из Китая, распределены и отправлены в больницы разных регионов Украины.

По официальным данным, которые обнародовал глава Минздрава Украины, с начала эпидемии 334 медработника заболели коронавирусом. Лидер "Европейской Солидарности", пятый Президент Петр Порошенко призвал власти ввести страхование медиков на случай их заражения COVID 19. По мнению Порошенко, размер страховой выплаты должен приравниваться к выплатам военным на передовой.

Фонд Порошенко и компания РОШЕН передали в больнице Киева 8150 костюмов, еще 2300 предоставлены медучреждениям Киевской области. В Черновицкую область направлены 3000 костюмов. В Винницкую область – 2200, в Черниговскую – 1650 штук. На Полтавщину – 400 костюмов.

В Тернопольскую и Ивано-Франковскую области доставлены 700 костюмов. В больницы Львовщины и Одессчины направили 400 костюмов. В Ровенскую и Черкасскую области – 300 комплектов.

На Волынь, в Запорожье, Днепр, Сумы, Кропивницкий, Харьков, Хмельницкий и в Закарпатье передали 700 костюмов.

"Врачи должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты. Компания РОШЕН заключила дополнительное соглашение, была осуществлена на этой неделе оплата, и общее количество защитных костюмов, которыми будут обеспечены украинские врачи, превышает 130 тысяч штук. Это даст возможность на первый период иметь надежную защиту, бахилы, маски, защитные костюмы, которые позволят защитить здоровье врачей", – сообщил пятый Президент, лидер партии" Европейская Солидарность "Петр Порошенко.

Следующие партии защитных костюмов будут доставлены в Украину в течение апреля. Также средствами Фонда Порошенко восстанавливаются аппараты штучное вентиляции легких в различных медицинских учреждениях по всей стране – поскольку покупка нового оборудования крайне затруднена из-за большого спроса на мировом рынке. Фонд приобрел комплекты реанимационного оборудования для больниц в Тернопольской области, Львове, Днепре, Виннице и Одессе – это мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцевые насосы, хирургические отсосы, ларингоскопы, а также специальные очки, маски, перчатки и другое необходимое снаряжение.