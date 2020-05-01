Фонд Порошенко доставил в Украину вторую партию защитных костюмов

Вторая партия – 42,5 тысячи защитных костюмов для медицинских работников – прибыла из Сеула в Киев. Костюмы, купленные Фондом Порошенко и компанией РОШЕН бесплатно передаются в больницы по всей Украине.

Посему с Южной Кореи уже доставлено 85 тыс. костюмов. Всего от Порошенко закупили 130 тыс.защитных костюмов. 30т ыс. медицинских комбинезонов производства Китая уже поступили в больницы, которые работают в частности в очагах вспышки коронавируса. С 1 мая разъедется по всей Украине и южнокорейський груз.

"Врачи нуждаются в нашей защите. Мы это делаем, к сожалению, пока без всякой помощи государства. Но мы не "тянем одеяло" на себя. Мы готовы взаимодействовать со всеми заинтересованными лицами: государством, правительством, общественными организациями, политическими организациями, меценатами для того, чтобы остановить распространение этой пандемии и защитить врачей", – подчеркнул лидер партии" Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

"Европейская Солидарность" также требует от парламента принять законы 3376 о страховании медработников и 3380 о введении массового тестирования – прежде всего для всех сотрудников медучреждений и пациентов.

"Мы сегодня получили подписные листы и собираем подписи за внеочередную сессию, где должны быть рассмотрены несколько важнейших вопросов. Первое – это немедленное введение государственного страхования врачей, медицинских работников на случай заболевания. Хочу отметить, что с момента регистрации законопроекта 3376 заболело более 700 врачей " – отметил Порошенко.

"Мы настаиваем, что необходимо законодательно обеспечить надлежащее количество тестирований. Где обещанные Украине миллионы тестов, которые уже должны быть? За почти два месяца эпидемии протестированы только 100 тысяч. В то же время, как в большинстве стран – это норма тестирования в день. Каждый больной, который поступает в украинские больницы, должно быть протестирован. Каждый пациент, который приходит к врачу, должно быть протестирован. Без массового тестирования нет никакого смысла разрушать экономику из-за карантина. тестирование позволяет локализовать вспышки инфекции и таким образом не навредить экономике", – убежден Петр Порошенко.

Он сообщил, что по состоянию на вечер четверга подписи для проведения внеочередной сессии дали все фракции и депутатские группы, кроме "Слуги народа". "Я надеюсь, что среди депутатов монобольшинства все же найдутся люди, которые осознают свою ответственность. И в понедельник-вторник мы сможем провести внеочередную сессию и принять законы, которые ждут медики и пациенты. Потому что без защиты врачей и массового тестирования на коронавирус карантин – это самоубийство для экономики", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал парламент проголосовать за страхование медиков от COVID-19.

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