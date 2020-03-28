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28 марта • обновлено в 11:08
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Фонд Петра Порошенко отправил пенсионерам и людям с инвалидностью тысячи продуктовых наборов

1.5т
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Первая партия продуктовых наборов, приобретенных за счет средств Фонда Порошенко, отправилась с Открытого офиса партии "Европейская Солидарность" по всей Украине.

Это помощь тем, кто находится в зоне риска – пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям.

За неделю на онлайн платформе "Солидарность" v2020.org.ua зарегистрировались несколько тысяч человек – и волонтеров, и тех, кто нуждается в помощи.

Больше всего пенсионеры, многодетные семьи и люди с инвалидностью нуждаются в элементарных вещей – доставки продуктов питания. Ведь они находятся в группе риска и должны оставаться дома. К тому же, в магазинах резко выросли цены на основные продукты, а нередко их и просто нет на полках.

Именно поэтому на средства Фонда Порошенко закуплены сахар, мука, крупы, масло, печенье и другие продукты длительного хранения. Несколько дней подряд в Открытом офисе "Европейской Солидарности" волонтеры, активисты ОО "Дело общин" и "Солидарная Молодежь" формировали три тысячи коробок с продуктами. К этой работе лично присоединились Петр и Марина Порошенко. И уже сегодня эти наборы разъехались в разные области Украины к своим адресатах.

"Открытый офис партии" Европейская Солидарность "на несколько дней превратился в конвейерную линию, на которой оснащаются пакеты для людей, которые не могут выйти из дома и нуждаются в доставке продуктов первой необходимости, для того, чтобы поддержать себя или своих близких. В этих пакетах продукты, которые в первую очередь нужны для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность, энергетический баланс ", – сообщил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский.

"Мы это делаем не только потому, что мы можем и хотим помочь, но и чтобы поощрить других людей так же участвовать в этих процессов. Помогать на самом деле просто и не очень дорого. Надо только хотеть быть ближе к своему соседу, друга, знакомому, ближнему ", – призвала народный депутат София Федина. Она также подчеркнула, что в приоритетной поддержки сегодня нуждаются медицинские учреждения, которые принимают на себя первый удар эпидемии.

"Есть катастрофическая потребность в оборудовании. Если говорить о моем родной Львове, то можно говорить о хотя бы какой-то минимальной потребности, где есть около 60-70 действующих аппаратов искусственной вентиляции легких. Но у нас есть много госпиталей, в частности госпиталь ветеранов, 8-я клиническая больница, где почти ничего толком нет. И если речь идет о большом наплыве людей, то тогда будут не способны закрывать эти цели", – отметила София Федина.

"Мы все видим, что пандемия коронавируса охватила весь мир. Украина не исключение, и сегодня уже стало ясно, что нас ждет затяжной, длительный карантин. Тысячи людей оказались в затруднительном положении. В этой ситуации "Фонд Порошенко" решил помогать в разных направлениях. Наша команда отправила большое количество медицинского оснащения в инфекционные отделения, отделения скорой помощи и интенсивной терапии по всей Украине. А сегодня мы укомплектовываем 3000 продовольственных наборов для людей, которые остро нуждаются в нашей помощи", – отметила Марина Порошенко.

"Я хочу поблагодарить всех волонтеров и благотворителей, которые на сегодняшний день уже зарегистрировались на нашем сайте. Это действительно то, что объединяет людей и не один раз доводилось – украинцы в сложных ситуациях объединяются, чтобы вместе преодолеть проблемы", – подчеркнула Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд Порошенко уже профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больницы скорой помощи передал комплекты реанимационного оборудования в больнице Днепра, Львова, Одессы, Винницы, Тернополя – мониторы пациента, пульсоксиметры, ларингоскопы, хирургические отсосы, шприцевые насосы; профинансировал покупку аппарата ИВЛ в 8-й городской больницы во Львове. В ближайшее время средства Фонда будут восстановлены аппараты ИВЛ в Винницкой областной детской больницы и больницы в Николаеве.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Михаил Забродский София Федина Петр Порошенко Марина Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Пигин Макс
Пигин Макс
Какая прелесть)))))))))
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Белый господин
Белый господин
А где сам мятый президент? Все ещё в Испании? Вернуться не хочет?
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