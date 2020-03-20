Фонд Новинского начал доставлять помощь ветеранам на время карантина

Благотворительный фонд Вадима Новинского начал всеукраинскую акцию гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, ветеранам труда, инвалидам.

Об этом сообщил директор фонда Дмитрий Сергеев, сказано в Facebook пресс-центра депутата.

"Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма – одно из важнейший направлений работы фонда. По личному поручению его основателя Вадима Новинского во всех регионах нашего присутствия организованы поставки продуктов питания первой необходимости, чтобы облегчить период карантина для этих людей и по возможности снизить для них необходимость идти в магазины. В сотрудничестве с местными ветеранскими организациями мы разработали планы адресной доставки пакетов с продовольствием на дом, и с утра 18 марта началась доставка", – сообщил он.

Первыми регионами, в которых стартовал проект, стали Киев и Киевская область. В ближайшие дни к ним присоединятся подразделения фонда в Херсонской, Николаевской, Одесской и Донецкой областях.

Для справки. Международный благотворительный фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы основан в сентябре 2008 года для реализации благотворительных инициатив компании "Смарт-Холдинг", главным акционером которой является Вадим Новинский.

Фонд оказывает благотворительную поддержку, направленную на воспитание будущего поколения на основах православной веры, укрепление семьи и повышение ее роли в обществе. Фонд поддерживает проекты в сферах духовно-просветительской деятельности, образования, здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Миссия Фонда – способствовать процветанию общества, разносторонне развивая его культуру и духовность на основах православной веры.

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