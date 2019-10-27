Фокус Путина? В сети разогнали новую "зраду" с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили во встрече с "подставными учителями" якобы в здании "несуществующей школы" во время посещения города Золотое на Донбассе.

Об этом в Twitter написал пользователь Himikus. Автор сообщения назвал актерами всех участников встречи.

Встреча Зеленского с жителями города twitter.com

"Зеленский пообщался с "учителями" несуществующей школы и те его попросили отвести ВСУ с Донбасса. Как уже этот цирк задолбал!", – написал пользователь.

Он обратил внимание на вывеску школы. Вместе с фото он выложил скриншот из Единого реестра государственных расследований, в котором говорится о ликвидации данного учебного учреждения.

Также пользователь усмотрел сходство между внешностью двух женщин, которые пришли на встречу к Зеленскому, и женщин, которые изображены на фото, подписанным "2014 год", на котором показаны люди с флагами России, дорожный указатель "Луганск" и мужчина с автоматом.

Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ВСУ з Донбасу.

Як вже цей бл@дський цирк задовбав!

Актор, що грає роль президента вирішує нашу долю, долю країни з акторами, що грають роль вчителів.



Дякую @Faber_33 звернув увагу pic.twitter.com/Q3bkM2oAje — Himikus (@MrHimikus) October 26, 2019

На основании этого пользователь сделал вывод о том, что "актер, играющий роль президента решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей".

При этом стоит отметить, что школа, около которой сфотографировался Зеленский, стала филиалом другой школы – опорной, что видно из данных на сайте Государственной информационной системы образования. Адмнистрация не успела поменять вывести, что создало путаницу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.

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