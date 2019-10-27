Фокус Путина? В сети разогнали новую "зраду" с Зеленским

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили во встрече с "подставными учителями" якобы в здании "несуществующей школы" во время посещения города Золотое на Донбассе.
Об этом в Twitter написал пользователь Himikus. Автор сообщения назвал актерами всех участников встречи.
Встреча Зеленского с жителями города
twitter.com
"Зеленский пообщался с "учителями" несуществующей школы и те его попросили отвести ВСУ с Донбасса. Как уже этот цирк задолбал!", – написал пользователь.
Он обратил внимание на вывеску школы. Вместе с фото он выложил скриншот из Единого реестра государственных расследований, в котором говорится о ликвидации данного учебного учреждения.
Также пользователь усмотрел сходство между внешностью двух женщин, которые пришли на встречу к Зеленскому, и женщин, которые изображены на фото, подписанным "2014 год", на котором показаны люди с флагами России, дорожный указатель "Луганск" и мужчина с автоматом.
Зеленський поспілкувався з "вчителями" неіснуючої школи і ті його попросили відвести ВСУ з Донбасу.— Himikus (@MrHimikus) October 26, 2019
Як вже цей бл@дський цирк задовбав!
Актор, що грає роль президента вирішує нашу долю, долю країни з акторами, що грають роль вчителів.
Дякую @Faber_33 звернув увагу pic.twitter.com/Q3bkM2oAje
На основании этого пользователь сделал вывод о том, что "актер, играющий роль президента решает нашу судьбу, судьбу страны с актерами, которые играют роль учителей".
При этом стоит отметить, что школа, около которой сфотографировался Зеленский, стала филиалом другой школы – опорной, что видно из данных на сайте Государственной информационной системы образования. Адмнистрация не успела поменять вывести, что создало путаницу.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Зеленский вступил в перепалку с вооруженными людьми в военной форме в городе Золотое на Донбассе, где должно было состояться разведение войск.
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