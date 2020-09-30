Фокину не стоить искать замену в ТКГ, – зампредседателя партии "Слуга народа"

Уволенному с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольду Фокину, скорее всего, искать замену не будут.

Такое предположение в комментарии OBOZREVATEL сделала заместитель председателя партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в этом нет никакой необходимости, так как нынешняя команда переговорщиков по Донбассу и так достаточно сильная.

"Кадровые решения принимаются президентом и Офисом президента, я на это не влияю. Но считаю, что нет такой большой необходимости искать замену Фокину. У нас есть хорошая группа переговорщиков, это сильная команда, которая работает в группе", – считает Кравчук.

На уточнение OBOZREVATEL, чем руководствовались во власти, когда назначали Фокина в состав ТКГ, который не признает Россию агрессором, Кравчук ответила, "что с депутатами по его кандидатуре никто не консультировался".

Кто и почему назначил Витольда Фокина в минскую группу по переговорам по Донбассу и как теперь во власти пытаются переводить стрелки на первого президента Леонида Кравчука – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Витольда Фокина отстранили от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.