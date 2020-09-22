Бывший украинский премьер-министр Витольд Фокин уверен, что негативное отношение к его одиозным заявлением, сделанным после назначения в Трехстороннюю контактную группу, связано с его возрастом, с негативным отношением к пожилым людям в Украине

Вынужден разочаровать Витольда Павловича: дело не в возрасте, а в убеждениях, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Украинское общество реагирует, прежде всего, на готовность бывшего главы правительства действовать в рамках пропагандистского дискурса, который задан врагом. И для этого вовсе не нужно быть пожилым человеком. Для этого нужно просто поддерживать кремлёвское представление об Украине как о недогосударстве, которое может существовать только по милости Путина - и то до тех пор, пока взбесившийся кремлёвский правитель не решит включить территорию этого государства в состав своей отвратительной псевдоимперии. И я знаю немало молодых людей - некоторые из них даже стали депутатами Верховной Рады от спешно созданного бывшим телевизионным комиком политического шапито - которые разделяют взгляды Фокина и усердно работают на демонтаж нашего государства. И отношение к этим людям у сторонников украинской государственности такое же, как и к пожилым демотиваторам. Хотя эти люди и годятся Витольда Павловичу во внуки. И я не понимаю, почему бывший премьер-министр никак не заподозрит: никакой Гордон не сделает большую ножку маленькой, если она изначально не помещается в туфель. Ведь это старое кино Фокин должен был посмотреть!

Не понимаю я и другого: почему бывший премьер – как и многие другие украинские политики - свято верит, что его кухонные фантазии способны принести Украине мир, откуда такие иллюзии, такая провинциальность такой демонстративный непрофессионализм? Фокин - впрочем, как и Зеленский и многие другие политики из окружения действующего президента - отвергает идею конституционных изменений ради предоставления особого статуса оккупированным России районам Донбасса. Но тут же пытается доказать, что Москву устроит его выдумка о создании особой экономической зоны на Донбассе. Так, как будто Путин начал эту войну, послал "добровольцев" и регулярные войска, вооружил наемников ради того, чтобы Фокин устроил там особую экономическую зону. Почему это вообще нужно слушать всерьёз, почему это нужно обсуждать, когда Кремль не давал никаких оснований думать что согласится с подобными идеями?

Почему-то Фокину, как и Зеленскому, как и другим деятелям из окружения главы государства не приходит в голову, что Москва выдвинула идею о закреплении особого статуса Донбасса в украинской конституции вовсе не для того чтобы возвратить Донбасс Украине, а как раз для того чтобы его никогда не возвращать. Потому что в случае с конституционными изменениями Москва может сохранить контроль над оккупированной территорией даже в случае ее формального возвращение в состав Украины. А может и вообще сохранить нынешний статус-кво с "народными республиками", ничего никому не возвращать – зато в Конституции уже будет записан особый статус нескольких районов страны, будет создан прецедент, который позволит требовать этого особого статуса для других районов востока и юго-востока Украины в случае их оккупации или даже без неё. Москва в любом случае выигрывает, а самое главное – добивается дальнейшей дестабилизации украинского государства, что облегчит ей новые территориальные захваты. А вот особая экономическая зона или прочие глупости Путину абсолютно не нужны, потому что они не позволяют ему добиться поставленных целей. И это понятно даже студенту-политологу, а вот Фокину не понятно, Зеленскому не понятно, соратникам действующего президента не понятно .

И это непонимание – настоящая угроза для будущего Украины.