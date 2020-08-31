Фокина внесли в "Миротворец" за отрицание российской агрессии

Юрий Сергиенко Политика 21:18, 31.08.2020

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец".

На сайте его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании российской агрессии.

"Сознательное участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно политической жизни в Украине; отрицание российской агрессии; манипуляция общественно значимой информацией; участие в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении "Миротворца".

Фокина внесли в базу данных "Миротворца".
Myrotvorets.center

Как сообщал OBOZREVATEL, Витольд Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам.

Также он заявил о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Кроме того, Фокин высказал согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Комментируя негативную реакцию на его предложения, Фокин отметил что всего лишь цитировал положения Минских соглашений.

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