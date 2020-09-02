Бывший премьер, а сейчас заместитель главы украинской делегации на трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин не перестает удивлять. Когда он в одном заявлении умудрился выдать сразу две глупости – я думал, что это рекорд. Но нет – вместо работы над ошибками Фокин продолжает упорствовать и генерировать следующие глупости. Чтобы немножко привнести ясность в его непонимание ситуации, его вызовут на заседание Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. Внеочередное заседание. Скорее всего – уже на этой неделе. Он как мальчик из анекдота, который залез в клетку со львом, чтобы покормить его печеньем. Ну, мальчик хотел покормить льва? Мальчик покормил льва. За два дня эмоции в СМИ и соцсетях слегка улеглись и я спокойно напишу, почему Фокин сказал не одну глупость, а несколько.

Итак, если кто-то каким-то чудом упустил это феерическое заявление, я напомню в двух словах. Витольд Фокин дал интервью, в котором предложил проголосовать за Особый статус не только для ОРДЛО, чего требует Россия, а для всего Донбасса. Расширив, так сказать, российский анклав в Украине и дав агрессору на разграбление и оккупацию еще кусок Украины. Выборы, большая амнистия – в комплекте. В Кремле, наверное, слегка обалдели от такой щедрости. В Украине, естественно, тоже были, мягко говоря, очень удивлены. Но содержание заявления – это вторая глупость.

Первая глупость – сам факт таких заявлений. Фокина в ТКГ поставили не для того, чтобы он генерировал смыслы, формировал украинскую позицию на переговорах и все озвучивал. Реальные переговоры ведет Зеленский в Нормандском формате с президентами и канцлером Германии. Готовят эти переговоры в МИДах четырех государств. Именно цепочка МИД – глава государства формирует украинскую позицию. Плюс Верховная Рада утверждает законы. Минск для текущих технических моментов и там делегация может работать только в тех рамках, которые поставила им реальная власть государства. Ни шагу в сторону – нет такого права и задачи.

Кравчук для солидности и представительства – президент, хоть и бывший. Фокин – старый премьер с советскими замашками родом из Донбасса. Он своим видом уже должен разрушать миф о страшных националистах и киевской Хунте. Все – это торговля образом, не нужно умничать! Озвучивай то, что сказали. Мне кажется, это очевидно всем, кроме самого Фокина. Вот и несет ерунду в которой плохо разбирается и которую нести не имеет права.

Естественно, все реальные участники процесса тоже были в шоке от таких откровений, и реакция не заставила себя ждать. Офис президента назвал заявление Фокина личной позицией. Которая совершенно никак вообще не связана с полициями Украины. Арсен Аваков назвал слова Фокина нелепыми политическими спекуляциями. Первое слово тут ключевое. Спикер ВР Разумков тоже был озадачен, ну а депутаты вызывают Фокина на комитет.

Вишенка на торте – реакция самого Витольда Фокина. Ну, не понимаешь ты своей роли в ТКГ? Бывает. Немного переоценил свое значение в этом бушующем мире. Не понял, в какой момент сказал глупость? Тоже бывает. Так обратись к тем, кто реально занимается этими вопросами. Тебе быстро обозначат реальные задачи, функционал и даже листочек с текстом для СМИ дадут. Но Фокин решил не идти по легкому пути. Он заявил, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с предшественниками. "Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки...", - скал Фокин. Поздравляю, это третья глупость.. Может, притормозить?

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