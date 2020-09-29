Фокина нужно гнать!
Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец.
"Их там нет" — это слова Путина, а не представителя Украины.
Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев.
Махрового идиота нельзя прятать за старостью.
Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию..
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Источник:Facebook Арсена Авакова