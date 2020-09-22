Кравчук – о возможном выходе Фокина из ТКГ: он со мной не советовался

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин может уволиться с занимаемой должности, а может работать на ней дальше – это его личное дело.

Об этом OBOZREVATEL сказал глава украинской делегации в составе переговорной группы Леонид Кравчук, комментируя соответствующее заявление Фокина о его возможном увольнении.

"Не знаю, что Витольд Павлович имел в виду, он со мной не советовался, на делегации этот вопрос не обсуждался, так что это его личная точка зрения. Он может делать так, как считает нужным: работать, не работать, идти, не идти – это его личное дело", – отметил он.

На уточнение OBOZREVATEL, действительно ли Витольд Фокин попал в состав ТКГ по его совету, Кравчук еще раз подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому назначению.

"Повторяю сто первый раз, что не имею и не имел никакого отношения к назначению Витольда Фокина в состав делегации Украины. Меня вместе с ним в один и тот же день, в одно и то же время, вдвоем пригласили в Офис президента и предложили мне возглавить делегацию, а ему – быть координатором в вопросах коммуникации с ОРДЛО. Это его основная задача. Я не возражал, потому что меня об этом никто не спрашивал", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата от "Слуги народа" и адвоката партии Александр Качуры, Фокин может покинуть свой пост, когда пожелает.