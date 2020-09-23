Перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань Донбасу Вітольд Фокін заявив, що може залишити свою посаду. – ред.

Не думаю, що влада має прислухатися до будь-кого у Тристоронній контактній групі – до Кравчука, Резнікова, Фокіна, як до істини в останній інстанції. Є українська делегація в тристоронній контактній групі, яка на основі Конституції і законів – рішень влади – відпрацьовує свою стратегію і тактику в роботі контактної групи, виходить на певні концептуальні речі. Далі погоджує їх на засіданні делегації і вони є основоположними для всіх, в тому числі і для нас.

Те, що говорить Вітольд Павлович, один сам по собі, то він може говорити мудрі речі, може говорити не мудрі. Нема такого, щоб людина геніально говорила тільки правду чи тільки істину. Таких людей нема і слава Богу. Тому я більше не хоче коментувати цю справу, я не знаю, що Вітольд Павлович мав на увазі, він зі мною не радився, на делегації це питання не обговорювалося, тому це його особиста точка зору. Він може робити так, як вважає за потрібне: працювати, не працювати, іти, не йти – це його особиста справа.

Щодо його призначення до складу ТКГ. Повторюю сто перший раз, що не маю і не мав ніякого до цього ніякого відношення. Мене разом з ним в один і той же день, в одну і ту ж годину удвох запросили в Офіс президента і запропонували мені очолити делегацію, а йому – бути координатором в питаннях комунікації із ОРДЛО. Людьми, які мешкають там і які переселилися на територію Україну. Це його основне завдання. Він сказав, що подумає, подумав і погодився. Повторюю, я Фокіна не пропонував і не заперечував, бо мене про це ніхто не питав.

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