Фокин заявил о его преждевременном исключении из ТКГ

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин заявил, что его уход из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе был преждевременным.

Исключенный из ее состава после скандальных заявлений политик считает, что у него все еще оставались реальные возможности сдвинуть переговоры по Донбасс с мертвой точки. Такое мнение он выразил в интервью "КП в Украине".

"Думаю, да, но что об этом теперь говорить: то, что случилось – уже произошло", – сказал Фокин.

Он подчеркнул, мол, "поразительно точно" о его исключении из состава переговорной группы сказал политик Александр Мороз. Тот, напомним, отметил, якобы "мотивы увольнения Фокина не государственные, политические или идеологические, а пропагандистские".

"На этом примере власть показала, что ожидает любого, кто осмелится выступать за прекращение войны, говорить о мире. И еще. Подписывая мероприятия по выполнению Минских соглашений, которые не в полной мере устраивают Украину, скорее всего, уже тогда их не собирались выполнять. Таковы дебри внешней политики", – высказался Фокин.

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