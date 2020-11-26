Фокин заявил о его преждевременном исключении из ТКГ

Марина Лисничук Политика 09:30, 26.11.2020 Обновлено: 09:53, 26.11.2020

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин заявил, что его уход из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе был преждевременным.

Исключенный из ее состава после скандальных заявлений политик считает, что у него все еще оставались реальные возможности сдвинуть переговоры по Донбасс с мертвой точки. Такое мнение он выразил в интервью "КП в Украине".

"Думаю, да, но что об этом теперь говорить: то, что случилось – уже произошло", – сказал Фокин.

Он подчеркнул, мол, "поразительно точно" о его исключении из состава переговорной группы сказал политик Александр Мороз. Тот, напомним, отметил, якобы "мотивы увольнения Фокина не государственные, политические или идеологические, а пропагандистские".

"На этом примере власть показала, что ожидает любого, кто осмелится выступать за прекращение войны, говорить о мире. И еще. Подписывая мероприятия по выполнению Минских соглашений, которые не в полной мере устраивают Украину, скорее всего, уже тогда их не собирались выполнять. Таковы дебри внешней политики", – высказался Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 ноября президент Владимир Зеленский отстранил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

  • Ранее Фокин выступил с рядом скандальных инициатив по Донбассу, которые вызвали возмущение общественности и многих политиков.

  • В частности, он заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, политик выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР".

  • Так он попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.

  • Но даже после этого Витольд Фокин еще раз заявил, будто бы война на Донбассе началась из-за языкового вопроса.

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