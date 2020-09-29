Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил слова об амнистии на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам государственной власти, чтобы объяснить свои резонансные высказывания по поводу статуса Донбасса и амнистии.

Фокин подъехал к зданию, где заседает комитет на автомобиле представительского класса. Его там ждали журналисты, но на их вопросы он отвечать не стал.

"Кинозвездой стал… не ожидал", – сказал Фокин.

Кроме него на заседание комитета также пригласили главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, представителей депутатских фракций и групп, Офиса президента Украины, СНБО, СБУ, ЦИК.

Журналистов на заседание не пустили из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19.

Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, сообщила "Страна". Комментируя свои резонансные заявления в интервью этому изданию, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том, случае, если она станет именно всеобщей.

"Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат… Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", – подчеркнул политик.

Также он заявил, что Кремль в Трехсторонней контактной группе добивается главного – проведения выборов на Донбассе.

"Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе", – сказал Фокин.

Большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией.

"Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

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