Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил слова об амнистии на Донбассе
Фокин заявил, что главное желание России в ТКГ – проведение выборов на Донбассе
Он подтвердил, что альтернативы Минским соглашенниям не существует
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин прибыл на заседание парламентского комитета по вопросам государственной власти, чтобы объяснить свои резонансные высказывания по поводу статуса Донбасса и амнистии.
Фокин подъехал к зданию, где заседает комитет на автомобиле представительского класса. Его там ждали журналисты, но на их вопросы он отвечать не стал.
"Кинозвездой стал… не ожидал", – сказал Фокин.
Кроме него на заседание комитета также пригласили главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, представителей депутатских фракций и групп, Офиса президента Украины, СНБО, СБУ, ЦИК.
Журналистов на заседание не пустили из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19.
Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, сообщила "Страна". Комментируя свои резонансные заявления в интервью этому изданию, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том, случае, если она станет именно всеобщей.
"Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат… Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", – подчеркнул политик.
Также он заявил, что Кремль в Трехсторонней контактной группе добивается главного – проведения выборов на Донбассе.
"Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе", – сказал Фокин.
Большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией.
"Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На заседании комитета ВР с участием Фокина разгорелся "языковой" скандал.
Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
Он также рассказал о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.
Помимо этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.