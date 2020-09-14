Фокин заявил, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не помнит, когда его внучка – певица Маша Фокина – познакомила его с нынешним главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

О знакомстве с Ермаком Фокин рассказал в комментарии изданию "Гордон". Он отметил, что встречался с Ермаком всего один раз.

По его словам, знакомство с нынешним главой ОП произошло очень давно.

"Это было настолько давно, что я не помню этого знакомства. Это было несколько лет назад. Она довольно часто приезжает ко мне с друзьями своими. Как правило, это симпатичные интересные люди. Не могу вспомнить, когда именно она приезжала с этим господином. Может, это было год назад, может, больше. У меня не отложилось это в памяти", – сказал Фокин.

Он подчеркнул, что встреча произошла задолго до его приглашения в ТКГ.

"Один раз с ним пересекся и больше не встречался, не говорил по телефону до той поры, пока он не пригласил меня для разговора в Офис президента", – сказал Фокин.

Он отметил, что его внучка имеет право выражать свое мнение по тому или иному поводу.

"Я ни с кем о своей внучке желания говорить не имею. Она совершеннолетний человек. Совершенно самостоятельный. У нее свое мнение, она вправе его высказывать, когда угодно и где угодно", – сказал Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали личную переписку главы ОП Андрея Ермака и внучки первого премьер-министра Украины и первого заместителя председателя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина – Марии – за 2012 год. Сообщество "Рагу.ли" в Facebook разместило совместное фото Ермака и Фокиной. Под снимком глава ОП написал: "Красиво лежишь, судя по фотографиям". На что девушка ответила: "Спасибо, буду".

Украинцы в сети активно обсуждали слова Фокиной, что ее дед получил должность в ТКГ после ее знакомства с Ермаком. Журналист Юрий Бутусов в Facebook написал, что никогда не видел, чтобы на важные должности назначали после дружбы с чиновником.

Помощница Фокиной Светлана на просьбу OBOZREVATEL прокомментировать скандал, вызванный интервью Фокиной, сообщила, что та сейчас "занята записью своего альбома, из-за чего нет ни одной свободной минуты на комментарий или интервью".

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