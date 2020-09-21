Фокин заявил, что может уйти из ТКГ в течение месяца

Борис Бондарь Политика 18:51, 21.09.2020 Обновлено: 19:53, 21.09.2020

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил, что может покинуть свой пост.

В эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" Фокин сказал, что может уйти из ТКГ через месяц. Он подчеркнул, что это не связано с тем, что его "полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – отметил Фокин.

Он также подчеркнул, что не признает язык ультиматумов.

"Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", – сказал Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.

  • В результате Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что некоторые слова, которые прозвучали от Витольда Фокина, не отображают позицию государства.

  • Участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш сообщил, что издание "Страна", которому Фокин дал громкое интервью, исказило его заявление по амнистии на Донбассе.

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