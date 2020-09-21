Фокин заявил, что может уйти из ТКГ в течение месяца

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин заявил, что может покинуть свой пост.

В эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио" Фокин сказал, что может уйти из ТКГ через месяц. Он подчеркнул, что это не связано с тем, что его "полощут в грязи".

"Это меня не сломает. Но если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", – отметил Фокин.

Он также подчеркнул, что не признает язык ультиматумов.

"Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", – сказал Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин, который стал заместителем главы украинской делегации в ТКГ, отличился тремя скандальными предложениями по Донбассу.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.