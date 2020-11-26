Фокин высказал претензии Кравчуку и "гопникам высшего ранга" за отстранение из ТКГ

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин назвал "хорошим маскировщиком" первого президента страны Леонида Кравчука, уточнив, что тот умеет приспосабливаться к любой политической ситуации.

Претензии в адрес своего руководителя в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе исключенный из ее состава политик высказал в интервью "КП в Украине". При этом заявил, что в его отстранении из этой должности поучаствовали "гопники высшего ранга".

"В этом не было ни нужды, ни интереса (общаться с Кравчуком до работы в ТКГ. – Ред.) Мы с Леонидом Макаровичем разные люди. Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда – "лучше быть, чем казаться", – охарактеризовал Кравчука Фокин.

Политик заявил, что сам в чем-то преуспел, а в чем-то – нет, но он якобы никогда, "не терял набранной высоты". В частности, уточнил первый премьер Украины, ранее его никогда не увольняли сработы и не исключали.

"Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают", – оправдался Фокин.

По его мнению, пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны на Донбассе, "приносящей высокие доходы", и любое движение к миру она якобы воспринимает как покушение на свой бизнес. Как говорит политик, с другими они не церемонятся и "спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь с возрастом, авторитетом и заслугами".

Говоря об этом, Фокин уточнил, что под "гопниками" имеет в виду "социальную прослойку малообразованных, дурно воспитанных и агрессивно настроенных людей". По его словам, они легко могут унизить и оскорбить человека без видимой пользы для себя. Так, считает политик, случилось и с ним в ТКГ.

"Слабая попытка скрыть собственное ничтожество, способ самоутверждения, создание видимости собственного превосходства. Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации в ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", – подытожил Фокин.

Напомним, что 30 ноября президент Владимир Зеленский отстранил Витольда Фокина от должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее политик выступил с рядом скандальных инициатив по Донбассу, которые вызвали возмущение общественности и многих политиков. За это он попал в базу данных сайта "Миротворец". Но даже после этого Витольд Фокин еще раз заявил, будто бы война на Донбассе началась из-за языкового вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью Витольд Фокин заявил, что его уход из украинской делегации в ТКГ был преждевременным. Политик выразил убеждение, что у него были реальные шансы сдвинуть переговоры по Донбассу с мертвой точки.