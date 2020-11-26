Фокин выдал, что война на Донбассе тянется из-за "высокомерия" властей Украины

Освобожденный из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин назвал одной из главных причин затянувшегося конфликта на Донбассе отказ властей Украины сесть за стол переговоров с "представителями незаконных государственных образований".

Как заявил он в интервью "КП в Украине", украинские власти проявили высокомерие в данном вопросе.

"Идея создания консультационной группы, выдвинутая в конце лета основными советниками глав государств – Ермаком и Козаком – была разумной и многообещающей. Очень жаль, что они не получили поддержки общественности", – сказал Фокин.

При этом он раскритиковал "План совместных шагов для достижения мира" главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

"Выдавая за дорожную карту "план Кравчука", авторы желаемое выдают за действительное, выворачивают Минские соглашения наизнанку, ставят телегу впереди лошади… Еще вчера признавая безальтернативность Минских соглашений, авторы "Плана..." бездоказательно называют их устаревшими", – отметил политик.

Он высказал предположение, что пресловутый "План…" родился не случайно, а инициировал его вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, назвавший Донбасс "раковой опухолью, которую нужно удалить".

"Полагаю, что "план Кравчука" рассчитан на то, чтобы загнать Россию в "цугцванг", когда любой ход шахматиста ухудшает положение фигур на доске. Москва либо устанет от бесплодных попыток переиграть Киев в дипломатическом процессе и выйдет из Минских соглашений, либо Украина, сохраняя лицо, сама откажется участвовать в них, ссылаясь на деструктивную политику соседа", – подчеркнул Фокин.

По его словам, в любом случае, цель – торпедировать Минский договор – будет достигнута, а "заказчики будут довольны".

"Постоянно тлеющий очаг войны на востоке Украины в любой момент можно раздуть в крупномасштабную войну с вовлечением НАТО, куда Украину примут незамедлительно. И все это на нашей многострадальной земле. Нужна нам такая война?" – добавил экс-представитель в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL: