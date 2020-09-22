Фокин: война на Донбассе началась из-за языкового вопроса

Заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.

Об этом он заявил в интервью “Украинскому радио”. По его мнению, украинцы хотели бы проводить деловые встречи и вести документацию на русском.

"С чего начинался конфликт на Донбассе? Предыдущая власть пообещала людям, что будут послабления в использовании государственного языка. Что им будет разрешено проводить деловые встречи, вести документацию и т.д. на русском языке. Я не вижу в этом ничего страшного", – сказал он.

Вместе с тем Фокин предположил, что языковая политика действующей в Украине власти якобы "не совпадает с мнением подавляющего числа людей".

“Не считаемся ни с мнением Венецианской комиссии, ни с мнением международного сообщества, ни с мнением подавляющего большинства людей. Согласно официальной статистике, треть населения Украины говорит на русском языке. А если считать практику, то практически подавляющее большинство говорит на русском. Это хорошо или плохо? Я не считаю, что это хорошо, но давайте вспомним, что украинский язык притесняли на протяжении веков. И уже наивно полагать, что за какой-то год, или два, или пять, или десять можно дать возможность языку быть утвержденным в обществе”, – уверен он.

На замечание о том, что в Украине уже действует закон об украинском языке как единственном государственном, Фокин отметил, что его принимали люди, а людям “свойственно ошибаться”. По его мнению, закон "противоречит Конституции".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Витольд Фокин высказался о возможном компромиссе с РФ, в рамках которого Украина согласилась бы на общую амнистию на Донбассе, а Россия сняла бы требование о внесении особого статуса в Конституцию. Позже в ТКГ уточнили, что СМИ перекрутили его слова.