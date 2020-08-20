Фокін виправдав анексію Криму: яка буде реакція Зеленського

Вячеслав Кириленко Политика 09:10, 20.08.2020

"Якби Росія не захопила Крим, то втратила б його навічно і сюди прийшли б американці", - публічно заявляв перший заступник голови української(!) делегації у ТКГ Фокін! Якщо Зеленський не підпише указ про його звільнення, значить і він згоден із таким виправданням анексії Криму!

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Политика

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