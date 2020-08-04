Фокин согласился войти в ТКГ по Донбассу

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин принял решение участвовать в работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН". Экс-премьер признал, что решение ему далось очень тяжело.

"На то много причин. Сейчас смартфон у каждого взрослого человека, и соцсети переполнены постами по поводу нашего с Леонидом Кравчуком назначения в состав группы. Некоторые люди оскорбительно высказываются, смеются по поводу нашего возраста и так далее. Но я твердо решил согласиться, считаю честью у финала своей жизни хоть чем-то помочь своей Родине. Для меня Родина – это Украина и ее Донбасс, который я действительно люблю. Он был, есть и будет украинским", – заявил Фокин.

Он рассказал, что предложение участвовать в работе ТКГ ему озвучил глава Офиса президента Андрей Ермак, который пригласил их вместе с Кравчуком.

"Тогда я ответил, что для начала должен встретиться с Леонидом Макаровичем один на один, выяснить позиции, согласовать точки зрения. Потому что ТКГ – это не ристалище для дискуссий. Там должны быть люди, которые стремятся достичь мира, а не создавать дополнительный политес. И после встречи с глазу на глаз с Кравчуком я скажу, как отношусь к этому приглашению. Такая встреча состоялась", – рассказал Фокин.

Он отметил, что результат беседы с Кравчуком его удовлетворил и они пришли к консенсусу по многим вопросам.

Также Фокин высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.