Фокин снова заговорил об амнистии на Донбассе и пояснил суть

На Донбассе необходима всеобщая амнистия, иначе на мир можно не рассчитывать даже в отдаленной перспективе.

С таким заявлением выступил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью "Украинскому радио" 18 сентября.

Он назвал "режим тишины" – "величайшим достижением нынешней власти". При этом Фокин считает, что необходимо настоящее разведение войск, а не имитация деятельности.

"Надо отводить тяжелую военную технику, а дальше – нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", – сказал представитель Украины в ТКГ.

При этом Фокин пояснил, что преступников, которые убивали и насиловали амнистия не должна касаться.

"Я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет", – сказал он.

Также чиновник заявил о необходимости расследовать совершенные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из своих интервью Витольд Фокин высказался о возможном компромиссе с РФ, в рамках которого Украина согласилась бы на общую амнистию на Донбассе, а Россия сняла бы требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Позднее в ТКГ уточнили, что СМИ перекрутили его слова.