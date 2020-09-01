Фокин продолжает жить в УССР, – Климпуш-Цинцадзе

Внесение первого премьер-министра независимой Украины, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витальда Фокина в базу "Миротворец" демонстрирует, что общество возмутилось.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее убеждению, украинцам не нравится человек, который продолжает жить в УССР.

"Активная часть общества возмущается человеком, который продолжает жить в УССР. Которая на самом деле дальше выходит из своего восприятия нормальности, как такого, что есть "старший брат", а пожелания старшего брата надо бежать-выполнять. Так делают и Фокин и Кравчук. Внесение его в базу "Миротворец" повлияет на его поведение? Я не думаю", – заявила Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, из-за высказываний заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе происходит манипуляция общественным мнением.

"Идет просто игра и манипуляция общественным мнением в Украине. Мол, вы не так поняли, а на самом деле, это идет насаждение российских прихотей в мозги украинского избирателя. Это приведение общества к нормальному восприятию таких заявлений", – добавила она.

"Если господин Фокин позволяет себе говорить что-то как представитель – заместитель руководителя ТКГ и это не отражает позиции Украины, по моему мнению, первым решением должно быть отстранение господина Фокина от этой должности", – отметила депутат.

Напомним, Фокин, который всего две недели как стал заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, уже успел отличиться рядом скандальных предложений по решению судьбы оккупированных Россией территорий. За эти заявления его осудила общественность и коллеги в политических кругах, призвав исключить его из ТКГ, а также внесли в базу "Миротворца". В то же время сам он реакцией на сказанное им остался доволен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.

Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.

В результате заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.

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