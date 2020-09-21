Фокин предложил создать на Донбассе временное правительство и ввести миротворцев ООН

Для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса можно сформировать международное временное правительство, используя миротворческий контингент ООН.

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио". По его словам, в мандате Совбеза ООН записано право создавать международное временное правительство.

Фокин отметил, что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными и нелегитимными.

"А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым, может быть, на год, может – на два", – сказал Фокин.

По его мнению, безопасность могут обеспечить международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Фокин также подчеркнул, что такое предложение не новое, о нем уже говорили.

Он добавил, что Россия ранее согласилась на такое направление движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь "повстанцам", или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", – отметил Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. Этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня. Он отметил, что вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что в случае неуспеваемости реализации Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может вернуться к так называемому Плану Б. Он среди прочего предусматривает введение миротворческой миссии.