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Фокин предложил создать на Донбассе временное правительство и ввести миротворцев ООН

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Фокин предложил создать международное временное правительство на Донбассе

Для проведения выборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса можно сформировать международное временное правительство, используя миротворческий контингент ООН.

Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио". По его словам, в мандате Совбеза ООН записано право создавать международное временное правительство.

Фокин отметил, что, как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными и нелегитимными.

"А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны такими, что состоялись. В мандате Совета безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым, может быть, на год, может – на два", – сказал Фокин.

По его мнению, безопасность могут обеспечить международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Фокин также подчеркнул, что такое предложение не новое, о нем уже говорили.

Он добавил, что Россия ранее согласилась на такой способ движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения на Донбассе.

"Конечно, с этим согласиться нельзя. Нужно или такой же контингент расположить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь "повстанцам", или по всей территории. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить эти войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", – отметил Фокин.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нужна будет помощь миротворцев ООН в урегулировании конфликта на Донбассе. Этот вопрос пока отложен, но не снят с повестки дня. Он отметил, что вопрос миротворцев обсуждали в свое время наши дипломаты на уровне Совбеза ООН.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что в случае неуспеваемости реализации Минских договоренностей для урегулирования ситуации на Донбассе Украина может вернуться к так называемому Плану Б. Он среди прочего предусматривает введение миротворческой миссии.

УкраинаВыборы на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтТрехсторонняя контактная группаВитольд Фокин
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