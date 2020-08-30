Фокин предложил амнистию в качестве компромисса для России по Донбассу

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений.

Как заявил он в интервью "Стране", в разговоре с российской стороной и представителями "Л/ДНР" нужно добиться взаимных уступок.

"Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – отметил Фокин.

При этом он добавил, что есть "еще одна сторона", критически настроенная ко всему, что делают власти Украины, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе.

"Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции", – подчеркнул политик.

По его словам, капитуляция – это когда одна из воющих сторон признает себя побежденной, складывает оружие и соглашается на любые условия вроде контрибуции и репараций и т.д.

"Ничего подобного не должно происходить. Ни о какой капитуляции речи не должно идти. Цель нашей делегации в том, чтобы добиться общей заинтересованности, найти компромисс и выйти из тупика, в котором топтались почти шесть лет", – сказал Фокин.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

Также он отметил готовность встречаться с главарями "Л/ДНР", если на то будет поручение президента или Верховной Рады.

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