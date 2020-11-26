Фокин объяснил заявления об "отсутствии войны между Украиной и Россией"

Экс-премьер министр, бывший первый замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин объяснил, почему не видит подтверждений российско-украинской войны на Донбассе.

Политик уточнил, что не встречал подобного выражения ни в выступлениях президента Украины, ни в "Плане действий" Леонида Кравчука. В интервью "КП в Украине" он сказал, что война – это последняя стадия в развитии конфликта между государствами.

"В мировой практике принято считать, что войне должен предшествовать ультиматум, разрыв дипломатических отношений, прекращение торгово-экономических связей, запрет на любые виды товаро-пассажирских перевозок, замораживание активов противника, принудительное отчуждение недвижимости, реквизиция собственности и интернирование граждан", – рассказал он.

Фокин напомнил, что на Донбассе вначале была объявлена антитеррористическая операция (АТО), на короткое время "гибридная война" и затем операция Объединенных сил (ООС).

"Ни слова о войне российско-украинской – не важно, объявленной или необъявленной. При этом сохраняются функции дипломатических миссий, без проблем проходят грузопассажирские потоки, за миллиард долларов зашкаливает внешнеторговый оборот", – уточнил он.

Также, по словам политика, для ремонта военной техники из РФ в Украину поступают запчасти и комплектующие, а российские суда ремонтируются на украинских заводах.

Экс-премьер напомнил, что действительно говорил о том, что не является "врагом России, так же как Израиля, США, Германии, Франции и любой другой страны мира". Однако после слов "врагом России" поставили точку, что исказило суть сказанного, заявил он.

Напомним, что Зеленский уволил Фокина после ряда сделанных им скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса и призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Политик последовательно отстаивал позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Фокин назвал "хорошим маскировщиком" первого президента страны Кравчука, уточнив, что тот умеет приспосабливаться к любой политической ситуации.

Он заявил, что в его отстранении с должности в ТКГ поучаствовали "гопники высшего ранга".