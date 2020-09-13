Фокин получил должность в ТКГ после знакомства с Ермаком, – внучка экс-премьера

Кирилл Лютый Политика 20:39, 13.09.2020

Первый премьер-премьер Украины Витольд Фокин получил должность первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе после знакомства с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Внучка Фокина Мария в интервью программе "Светская жизнь" заявила, что именно она познакомила первого премьера с руководителем ОП, поскольку дружит и часто видится с Ермаком.

"И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим. Он не знал, что Андрей Ермак – это мой хороший друг детства. И Андрюше раз тоже была нужна помощь – помочь в ситуации", – заявила она.

Мария заявила, что Фокин и Ермак нашли общий язык относительно методов завершения войны на Донбассе. Она добавила, что "у дедушки всегда были амбиции".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Фокин отказался проводить встречу с народными депутатами относительно его высказываний по Донбассу.

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Фокин получил должность в ТКГ после знакомства с Ермаком, – внучка экс-премьера

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