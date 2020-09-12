Фокин отказался от встречи с комитетом Рады по его заявлениям о Донбассе
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин отказался проводить встречу с комитетом по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Об этом говорится в сообщении народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуры в Telegram. По его словам, Фокин якобы сослался на занятость в Трехсторонней контактной группе.
"Буду требовать незамедлительно провести данную встречу. Чтобы усилить позицию Украины необходимо консолидированное виденье парламента и делегатов в Трехсторонней контактной группе", – написал Качура.
Встреча должна была состояться 15 сентября, но в ближайшее время её не будет. Конкретная дата проведения не оговорена.
Напомним, после резонансных заявлений Фокина о Донбассе его вызвали на заседание комитета Верховной Рады. В частности, Фокин заявил, что выполнение Минских соглашений о предоставление Донбассу особого статуса, является единственным путем к достижению мира. Он также выступил за всеобщую амнистию.
Эти и другие подобные заявления вызвали возмущение общественности и многих политиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что высказывания Витольда Фокина о Донбассе не отвечают национальным интересам и являются провокационными.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.
Председатель постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблеи НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.
В результате заместитель главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин попал в базу данных сайта "Миротворец". Его обвинили в участии в попытках легализовать террористические формирования и отрицании русской агрессии.