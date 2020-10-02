Попытка привлечения Витольда Фокина к работе Трехсторонней контактной группы по "мирному урегулированию ситуации на востоке Украины" не только в очередной раз продемонстрировала полную несостоятельность этого формата, но и проявила проблему абсолютной незащищенности украинского государства от враждебной пропаганды.

Кремлевские военные стратеги в своих "научных" изысканиях открыто заявляют, что использование пропагандистских технологий во многих случаях по своей эффективности превышает применение традиционных видов оружия.

В отношении нашей страны разрушительный эффект враждебной пропаганды многократно усиливается действиями подконтрольных Кремлю "украинских" телеканалов и безнаказанностью многочисленных фокиных.

Способы борьбы с этим очевидным злом, не имеющим ничего общего со свободой слова, давно изобретены.

Во многих странах, в том числе в Австрии, Бельгии, Германии, Литве, Люксембурге, Польше, Словении, Франции, Швейцарии, Лихтенштейне, Португалии, Чехии, Словакии, Венгрии, Канаде и Израиле, пострадавших от нацизма в период Второй мировой войны, приняты законы, прямо запрещающие публичное отрицание, преуменьшение, одобрение или оправдание преступлений, совершенных нацистами. В ряде стран Восточной Европы существуют законодательные запреты отрицания преступлений других тоталитарных режимов, включая коммунистический. Отрицание Холокоста не только в Израиле, но и в большинстве европейских стран также считается уголовным преступлением.

Такой же механизм, но в абсолютно извращенном виде, использует Российская Федерация, ведущая захватническую политику в отношении Украины, Грузии, Молдовы и других постсоветских стран. На днях Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ о введении новых норм административной ответственности и об усилении уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям. Таким образом они пытаются заткнуть рот жителям оккупированного Крыма и российским гражданам, не признающим "российский" статус захваченного военной силой украинского Крыма.

В отличие от путинской России, мы боремся за независимость и свою землю, а не пытаемся захватить чужую. Это дает нам полное право защищаться от агрессии во всех ее проявлениях.

В числе таких первоочередных защитных мер необходимо, не откладывая, дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 437-1 следующего содержания:

"Статья 437-1. Публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и/или оккупации Российской Федерацией части территории Украины

1. Публичное отрицание факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и/или оккупации Российской Федерацией части территории Луганской и Донецкой областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополь в выступлениях, сообщениях, а также изготовление, распространение произведений, изображений, заявлений, писем, адресованных другим лицам, а также иным способом, по своему содержанию или форме носящим характер такого отрицания -

Карается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Те же действия, совершенные в учебном заведении педагогическим или научно-педагогическим работником -

караются арестом на срок от одного до шести месяцев.

3. Те же действия, совершенные лицом, постоянно, временно или по специальным полномочия осуществляющим функции представителя власти или местного самоуправления, или лицом, принимающим участие в телерадиопередаче, в т.ч. во время прямой трансляции, а также указанные действия, совершенные с использованием сети интернет, печатных средств массовой информации – караются лишением свободы на срок до трех лет."

Подследственность по этой статье должна быть определена за Службой безопасности Украины.

Введение уголовной ответственности, а главное – неотвратимость наказания за это преступление, существенно поубавит пыл фокиных и им подобных. Далее провоцировать украинское общество, оскорблять народ, ценой огромных жертв защищающий свою страну, и "подносить патроны" врагу станет небезопасно.