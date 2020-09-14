Фокин – о заявлениях по Донбассу: 25 лет был на пенсии и воспринимаю мир немного иначе

Замглавы делегации Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин "воспринимает мир немного иначе", но имеет проукраинскую позицию.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 14 сентября.

Он прокомментировал заявление Фокина об амнистии для террористов "Л/ДНР", заверив, что слова первого премьера Украины журналисты донесли не до конца точно. По словам Резникова, Фокин показал ему черновик интервью, в котором отмечал, что "надо принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови".

"Это "уважаемое" издание вычеркнуло его ответ полный, и написало, как им захотелось. Потому у нас был серьезный разговор с Витольдом Павловичем, он честно признался, сказал, что "друзья, я 25 лет был на пенсии, был вне медийного поля, я воспринимаю мир немного иначе"... Мы сделали из этого выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию", – заявил Резников.

Напомним, в опубликованном интервью Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Кравчук заявлял, что Фокина необходимо привлечь к ТКГ, поскольку он родом из Донбасса и знает, чего хотят жители тех территорий.