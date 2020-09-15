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Фокин – о заявлениях по Донбассу: 25 лет был на пенсии и воспринимаю мир немного иначе

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
1,8 т.
Витольд Фокин

Замглавы делегации Украины на переговорах Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин "воспринимает мир немного иначе", но имеет проукраинскую позицию.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник, 14 сентября.

Он прокомментировал заявление Фокина об амнистии для террористов "Л/ДНР", заверив, что слова первого премьера Украины журналисты донесли не до конца точно. По словам Резникова, Фокин показал ему черновик интервью, в котором отмечал, что "надо принимать амнистию, кроме тех, у кого руки в крови".

"Это "уважаемое" издание вычеркнуло его ответ полный, и написало, как им захотелось. Потому у нас был серьезный разговор с Витольдом Павловичем, он честно признался, сказал, что "друзья, я 25 лет был на пенсии, был вне медийного поля, я воспринимаю мир немного иначе"... Мы сделали из этого выводы. Я вам точно скажу, что все члены украинской делегации занимают проукраинскую позицию", – заявил Резников.

Напомним, в опубликованном интервью Фокин заявил о необходимости предоставить особый статус всему Донбассу, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. Кроме того, он выразил согласие вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально Кравчук заявлял, что Фокина необходимо привлечь к ТКГ, поскольку он родом из Донбасса и знает, чего хотят жители тех территорий.

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