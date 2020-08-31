Фокин – о скандале с особым статусом для всего Донбасса: реакцией на свои слова доволен

Витольд Фокин отреагировал на критику его заявлений о Донбассе. Гордон
Первый премьер независимой Украины и заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что "доволен реакцией на свои слова" о предоставлении особого статуса всему Донбассу.
В комментарии "5 каналу" он сказал, что всего лишь цитировал положения Минских договоренностей.
По мнению Фокина, представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".
Это означает, что "в провластных структурах есть засланные казачки", добавил он. О ком именно идет речь, переговорщик не уточнил.
"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – заявил Фокин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.
Он также рассказал о возможном копромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.
Помимо этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что соответствующие заявления Фокина не отвечают национальным интересам и являются провокационными.
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что Рада, вероятно, готова встретиться с Фокиным из-за его заявлений по Донбассу.
Глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО, нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев считает, что Фокина нужно немедленно исключить из ТКГ.
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