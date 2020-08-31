Фокин – о скандале с особым статусом для всего Донбасса: реакцией на свои слова доволен

Витольд Фокин отреагировал на критику его заявлений о Донбассе. Гордон

Первый премьер независимой Украины и заместитель главы делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что "доволен реакцией на свои слова" о предоставлении особого статуса всему Донбассу.

В комментарии "5 каналу" он сказал, что всего лишь цитировал положения Минских договоренностей.

По мнению Фокина, представители власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Это означает, что "в провластных структурах есть засланные казачки", добавил он. О ком именно идет речь, переговорщик не уточнил.

"Если сторонники войны бесятся, значит мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", – заявил Фокин.

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