Фокин о переговорах с РФ по Донбассу: чем-то надо уступить

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин считает, что новая встреча представителей стран "нормандской четверки" не принесет результата.

Об этом он сказал в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио", заявив, что "без компромисса ничего не будет, чем-то надо уступить".

"Я против того, что требует Россия – сделать поправку в Конституцию и особый режим для отдельных районов в Донецкой и Луганской области закрепить законодательно и надолго или навсегда. Конституция не проходной двор, чтобы ее каждый раз менять в угоду кому-то. Конституции менять не надо", – отметил Фокин.

Он рассказал, что, поддерживает введение свободных экономических зон на всей территории Донбасса по обе стороны линии разграничения.

"И я думаю, что можно убедить представителей России, что это и будет ответом на их просьбу – закрепить законодательно право областей на особый статус", – добавил Фокин.

Как писал OBOZREVATEL, Фокин предложил создать на Донбассе временное правительство и ввести миротворцев ООН. Он хочет, чтобы их разместили не только на линии разграничения, но также на границе с РФ.